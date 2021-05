"Stara Dama" spisywała się w sezonie 2020/21 słabo. W lidze zajęła "dopiero" czwarte miejsce, tracąc tytuł na rzecz Interu Mediolan. Fiaskiem zakończyła się także próba podboju Ligi Mistrzów. To wszystko sprawiło, że włodarze otwarcie mówią o kadrowej rewolucji i gruntownej przebudowie składu.



Wszystko wskazuje na to, że jednym z jej elementów będzie rozstanie z CR7. Zdaniem włoskich mediów piłkarz podjął już decyzję i nie wypełni wygasającego latem 2022 roku kontraktu. Pożegnał się z kolegami z drużyny, a jego agent pracuje już nad znalezieniem nowego pracodawcy. W gronie zainteresowanych zespołów wymienia się jego byłe kluby: Manchester United i Sporting Lizbona, ale również... Paris Saint-Germain.



"La Gazzetta dello Sport" przekazała, że reprezentujący interesy Ronaldo Jorge Mendes spotkał się już z włodarzami francuskiej ekipy. Ewentualny transfer Portugalczyka do niej byłby z pewnością wielkim, medialnym wydarzeniem.



W zakończonym niedawno sezonie Cristiano rozegrał łącznie 44 spotkania. Strzelił w nich 36 goli, a do dorobku tego dołożył 4 asysty.



TC

