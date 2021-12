Portugalczyk ma się rzekomo nie odnajdować w nowej koncepcji gry Ralfa Rangnicka, co może go skłonić do kolejnej zmiany klubu. W Manchesterze panuje obecnie rewolucja kadrowa. Ze stanowiska trenera został niedawno zwolniony Norweg Ole Gunnar Solskjaer, którego zastąpił Ralf Rangnick. W międzyczasie opiekunem zespołu był Michael Carrick.

Obecny szkoleniowiec ma poprowadzić drużynę do końca sezonu, a następnie zostać na dwa lata doradcą zarządu. Jego zadaniem nie będzie więc wyłącznie poprawa wyników pierwszego zespołu, ale również wprowadzenie zmian w całym pionie sportowym.

Wielki powrót Cristiano Ronaldo?

I choć zmiany koncepcji w grze Manchesteru United są na ten moment na plus w opinii kibiców, to ta mała ewolucja miała nie spodobać się Cristiano Ronaldo, który ponoć zupełnie nie odnajduje się w nowym systemie, co w konsekwencji ma skutkować chęcią zmiany otoczenia.

Jak poinformował "Football Insider", Florentino Perez chętnie widziałby Portugalczyka z powrotem na Santiago Bernabeu i zamierza wykorzystać jego niezadowolenie z obecnej sytuacji.

Według portalu, jeżeli Real Madryt złożyłby konkretną propozycję, Ronaldo zapewne poważnie ją rozważy. Problem może pojawić się ze strony "Czerwonych Diabłów", które tak bardzo zabiegały o transfer pięciokrotnego zdobywcy "Złotej Piłki".

