Media: Cristiano Ronaldo może opuścić Manchester United. Dwa kluby w grze

CR7 to prawdziwa ikona futbolu i bezsprzecznie jeden z najlepszych piłkarzy ostatniej dekady. Mimo, iż ma na karku już 37 lat, w ostatnim sezonie często to na jego barkach spoczywała odpowiedzialność za grę United. W 39 występach strzelił 24 gole, dokładając trzy asysty.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wszystkie gole Cristiano Ronaldo w fazie grupowej Ligi Mistrzów 2021/22. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Cristiano Ronaldo opuści Manchester United?

Aktualna umowa z drużyną z Wysp obowiązuje do czerwca 2023 roku, z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Niewykluczone jednak, że już tego lata Portugalczyk zmieni otoczenie. Takie informacje przekazuje włoska "La Repubblica", według informacji której możliwe są dwa kierunki transferu.

Pierwszy z nich to "opcja włoska" i przenosiny do AS Roma, pod skrzydła Jose Mourinho, który ma być gorącym orędownikiem sprowadzenia asa. Druga - powrót do ojczyzny i gra dla Sportingu Lizbona, czyli zespołu, w barwach którego zaczęła się jego wielka kariera.