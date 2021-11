Powrót Ronaldo do United był nie lada wydarzeniem i wydawało się, że może tchnąć w drużynę nowy impuls. Póki co jednak tak się nie stało, a geniusz zawodnika kilkukrotnie ratował już skórę drużynie. Tak było m.in. w ostatnim meczu Ligi Mistrzów przeciwko Atalancie Bergamo (2-2), w którym strzelił on dwa gole.

Cristiano Ronaldo pożegna się z United?

Drużyna z Manchesteru zajmuje w tabeli Premier League szóste miejsce i do lokaty premiowanej grą w Champions League traci w tej chwili pięć "oczek". Jak donoszą angielskie media, jeżeli nie uda się jej zakończyć sezonu w pierwszej czwórce, CR7 się z nią pożegna.



Dziennikarze "Daily Express" przekazali, że Portugalczyk zdecyduje się na taki krok, gdyż "występy w Lidze Europy nie odpowiadają jego ambicjom".



Aktualny kontrakt gwiazdora ważny jest do czerwca 2023 roku. W tym sezonie zanotował on dotąd 13 występów, w których strzelił 9 goli.



TC

