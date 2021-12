18-latek zaliczany jest do grona największych polskich talentów. Zwrócił na niego uwagę między innymi Paulo Sousa, który powołał go do kadry narodowej na mistrzostwa Europy. Aktualna umowa z Pogonią jest ważna do czerwca 2023 roku, lecz niemal na pewno nie zostanie wypełniona.

Kacper Kozłowski trafi do Brighton?

Wszystko przez to, że młodzian jest łakomym kąskiem na rynku transferowym. Już przed kilkoma dniami "Sportowefakty.wp.pl" donosiły, że gracza chce zatrudnić Brighton. W międzyczasie pojawiły się również sensacyjne plotki o... Manchesterze City.



Nieco więcej informacji przekazali dziennikarze "The Daily Telegraph". Według ich wiedzy Brighton faktycznie jest zmotywowane, by pozyskać Kozłowskiego i chce to zrobić już zimą. Wyłoży na stół pięć milionów euro, a w grę mają wchodzić jeszcze bonusy.



Graczem "Mew" jest Jakub Moder, który trafił do zespołu zimą 2020 roku. Formalnie z zespołem związany jest także Michał Karbownik, który aktualnie wypożyczony jest do Olympiakosu Pireus.



TC

