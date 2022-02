Bawarczycy w obecnym sezonie z zadziwiającą łatwością tracą bramki. Najlepszym tego przykładem był mecz z beniaminkiem Bundesligi, VfL Bochum, przegrany 2-4. Ostatnie siedem spotkań (na wszystkich frontach) to łącznie aż 11 straconych goli.

Trzy transferowe cele Bayernu

Władze klubu zdają sobie sprawę z istniejącego problemu. Według doniesień "Mundo Deportivo" szukają wzmocnień w defensywie, a aktualnie na celowniku mają trzech graczy. Pierwszy z nich to Aaron Wan-Bissaka, obecnie występujący w Manchesterze United. Drugą - Achraf Hakimi z PSG, choć akurat w jego przypadku na przeszkodzie stanąć mogą bardzo wysokie koszty transferu.



Najbardziej ciekawie i jednocześnie - prawdopodobnie wygląda opcja numer trzy. Chodzi o Ridle Baku, młodego gracza VfL Wolfsburg, który budzi też zainteresowanie m.in. RB Lipsk. Za 23-latka trzeba będzie zapłacić około 20 milionów euro.



Co ciekawe, Ridle to... brat bliźniak Makany Baku - piłkarza, który w poprzednim sezonie był gwiazdą Warty Poznań, a obecnie gra w Goeztepe Izmir.