O tym, że Bayern Monachium dysponuje słabszym składem, niż w ostatnich latach napisano już wiele. Z drużyną po zakończeniu poprzedniego sezonu pożegnali się między innymi David Alaba (trafił do Realu Madryt) czy Jerome Boateng (szuka klubu). Mistrzowie Niemiec mają bardzo wąską kadrę, co w dalszej części sezonu może się okazać bardzo poważnym problemem.

"SportBild" ujawnił, że klub pracuje jednak nad transferami, a na swojej liście ma trzy nazwiska. Pierwszym z nich jest Florian Neuhaus, 24-letni zawodnik Borussii Moenchengladbach za którego trzeba będzie wyłożyć co najmniej 40 milionów euro. Kolejnym graczem, który w najbliższej przyszłości może trafić do Monachium jest obrońca Wolfsburga, Ridle Baku, który już w przeszłości był w kręgu zainteresowań władz klubu. On z kolei miałby kosztować około 20 milionów.



Trzecim z celów, wymienionych przez dziennikarzy jest Florian Wirtz. Gracz Bayeru Leverkusen ma zaledwie 18 lat, lecz już teraz uważany jest za gigantyczny talent. Ten Bayern traktować ma bardziej długofalowo.



Bawarczycy mimo słabej postawy w spraingach przed sezonem i wpadce w meczu pierwszej kolejki Bundesligi (remis z Borussią Moenchengladbach) we wtorek zdobyli pierwsze trofeum, w przekonujący sposób pokonując w meczu i Superpuchar Niemiec Borussię Dortmund 3-1.



TC

