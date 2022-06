Media: Bayern Monachium kusi gracza "Dumy Katalonii". Już złożył ofertę!

16-letni obrońca jest reprezentantem Hiszpanii w tej kategorii wiekowej. Uznaje się go za wielki talent, dla wielu - następcę doświadczonego już Jordiego Alby. Umowa posiadającego podwójne, hiszpańsko-marokańskie obywatelstwo gracza wygasa latem tego roku.

16-letni diament na celowniku Bayernu Monachium

Według informacji "Mundo Deportivo", włodarze Bayernu Monachium złożyli już piłkarzowi ofertę, a on sam ma być poważnie zainteresowany przenosinami do Bawarii. Co istotne, w wyścigu po gracza klub miałby ubiec Borussię Dortmund, która również monitorowała jego sytuację.

Aznou początkowo byłby zapewne piłkarzem drużyn młodzieżowych klubu. Przyznać jednak trzeba, że mistrzowie Niemiec bardzo odważnie stawiają na młodych graczy - tego lata dyrektor sportowy klubu, Hasan Salihamidzić ogłosił już sprowadzenie między innymi 20-letniego Ryana Gravenbercha (z Ajaksu Amsterdam).