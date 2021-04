Według informacji mediów zza naszej zachodniej granicy, Bayern Monachium jest zdeterminowany, by pozyskać Eduardo Camavingę, młodego gracza Stade Rennes. Jak donoszą dziennikarze, znajduje się on na samym szczycie listy życzeń klubu.

18-latek uchodzi za jeden z największych talentów współczesnej piłki. Jego aktualny kontrakt obowiązuje do czerwca 2022 roku, a otoczenie zawodnika ogłosiło już, że nowy nie zostanie podpisany. To oznacza, że Rennes, chcąc zarobić na piłkarzu, musi się go pozbyć.

Chętnych nie brakuje, a bardzo mocno o piłkarza zabiega przede wszystkim Bayern Monachium. Jak donosi "Sport1", klub umieścił zawodnika na samym szczycie swojej listy życzeń. "France Football" donosi z kolei, że z zawodnikiem kontaktował się między innymi dyrektor sportowy klubu, Hasan Salihamidzić, obiecując mu konkretny czas spędzony na murawie.



Sęk w tym, że urodzony w Angoli, a reprezentujący Francję piłkarz nie kwapi się do przenosin za naszą zachodnią granicę. Jego wymarzonym klubem pozostaje Real Madryt. Do tego, aby nabyć Camavingę, konieczne jest około 40 milionów euro - to kwota, na wydanie której Bayern decyduje się w absolutnie wyjątkowych okolicznościach.



