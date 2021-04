Bartłomiej Drągowski znalazł się w kręgu zainteresowań klubów Premier League - donosi "La Gazzetta dello Sport".

23-letni golkiper jest jedną z najważniejszych postaci Fiorentiny. Mimo iż jego umowa z klubem ważna jest do czerwca 2023 roku już teraz bardzo głośno mówi się o transferze. Wśród zainteresowanych drużyn wymieniana była między innymi Borussia Dortmund i Atalanta Bergamo. Teraz wiele wskazuje na to, że do gry włączają się kluby angielskie.

Według doniesień "La Gazzetta dello Sport", możliwość sprowadzenia Polaka biorą pod uwagę West Ham, Everton i Tottenham. W drużynie "Młotów" mógłby się stać następcą Łukasza Fabiańskiego.



Jak dużo kluby musiałyby zapłacić, by pozyskać bramkarza? Niedawno pojawiały się w mediach informacje nawet o 30 milionach euro. Jednocześnie - Fiorentina najchętniej przedłużyłaby umowę z piłkarzem, zdając sobie sprawę, że mogłaby zarobić jeszcze więcej.



