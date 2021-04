Arkadiusz Milik, który przed zaledwie kilkoma miesiącami dołączył do Olympique Marsylia, pozostaje łakomym kąskiem na rynku transferowym. Według francuskich mediów do walki o Polaka powraca kolejny, uznany klub - Atletico Madryt.

Napastnik z dobrej strony zaprezentował się w sobotnim spotkaniu przeciwko Montpellier (3-3), trafiając do siatki w końcówce pierwszej połowy. Był to czwarty gol Milika w tym sezonie Ligue 1. Zawodnik od dłuższego czasu łączony jest z uznanymi markami. Numerem jeden w wyścigu po niego wydaje się być Juventus, który planuje uczynić z tego transferu jeden z kluczowych elementów przebudowy ekipy. Okazuje się jednak, że kolejka chętnych jest o wiele dłuższa.

Wśród zainteresowanych ekip wymieniano już między innymi Fiorentinę i AS Roma. Zdaniem "Tuttosport" w swoich szeregach Milika chętnie widzieliby też włodarze Atletico Madryt. Hiszpański klub sondował możliwość sprowadzenia zawodnika już zimą, o czym pisała m.in. "Marca". Wtedy do transferu nie doszło, lecz już latem plan może się powieść.



Aby pozyskać Polaka, konieczne będzie wyłożenie (według różnych źródeł) od 12 do 15 milionów euro. Według mediów część kwoty z transferu trafi jednak na konto poprzedniej drużyny piłkarza - SSC Napoli.



