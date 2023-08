Manchester City ma za sobą najlepszy sezon w swojej historii. Drużyna dowodzona przez Pepa Guardiolę sięgnęła oczywiście po mistrzostwo Premier League . Dodatkowo wygrała także Puchar Anglii . Wisienką na torcie był jednak ostatni mecz sezonu, w którym to "Obywatele" mierzyli się z Interem Mediolan w ramach finału Ligi Mistrzów . Drużyna Guardioli w końcu wygrała to trofeum i spełniła marzenie swojego szkoleniowca .

Hiszpan ma w zwyczaju co okienko transferowe dodawać do swojej drużyny piłkarzy, którzy są głodni zdobywania trofeów. Nie inaczej jest także tym razem. Różnica jest jednak taka, że tego lata Manchester City nie sprzedaje tak dużo, jak wcześniej. Dotychczas "Obywatele" spieniężyli swoich zawodników za sumę 40 milionów euro . Wydatki zdecydowanie się nie zakończyły.

Kolejny wielki transfer Pepa Guardioli?

Pierwsza oferta złożona przez mistrzów Anglii została odrzucona , co potwierdził na konferencji prasowej David Moyes . Według dziennikarzy miała ona opiewać na kwotę 85 milionów euro podstawy oraz 10 milionów zapisanych w bonusach . West Ham swoją gwiazdę ceni jednak znacznie bardziej. Zdaniem mediów z Anglii klub oczekuje za Brazylijczyka aż 110 milionów euro , co zgadzałoby się ze słowami Moyesa, różnica jest bowiem wyraźna.

Pep Guardiola w Manchesterze City jest od lipca 2016 roku. Od tego czasu do 11 sierpnia 2023 roku hiszpański szkoleniowiec na nowych piłkarzy wydał już MILIARD 363 tysiące euro (dane za Transfermarkt.de). Gdy dodamy do tego jeszcze ewentualny transfer, kwota zbliży się do półtora miliarda euro, które Pep wydał na wzmocnienia. W tym samym czasie na sprzedaży zawodników City zarobiło "zaledwie" 614 milionów euro. Nie jest to więc nawet połowa tego, co City wydało. Hiszpański szkoleniowiec gra w innej finansowej lidze.