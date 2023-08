Manchester City poprzedni sezon zapamięta na zawsze. Były to bowiem najlepsze rozgrywki w historii klubu. W końcu Pepowi Guardioli udało się skompletować wszystkie możliwe trofea do wygrania. Do rozpoczęcia sezonu 2022/2023 w dorobku hiszpańskiego trenera na ławce Manchesteru City brakowało oczywiście wygrania prestiżowej Ligi Mistrzów, a szanse na to były.