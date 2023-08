Liverpool straci dwie gwiazdy? Może zostać rozkupiony. To byłby potężny cios

Przed startem obecnego sezonu klub bardzo szybko zrealizował dwa duże transfery. Do środka pola ściągnięto Alexisa Mac Allistera , który kosztował zaledwie 42 miliony euro . Dodatkowo "The Reds" aktywowali także klauzulę odstępnego Dominika Szoboszlaia , który kosztował aż 70 milionów euro . Wciąż jednak brakuje w tej układance nowego środkowego pomocnika defensywnego .

Liverpool straci dwie wielkie gwiazdy?

To jednak nie koniec. Według arabskiego "Al Kass Sports Channels" Mohamed Salah również wzbudził zainteresowanie zespołów z Arabii Saudyjskiej. Co więcej, zdaniem dziennikarzy Egipcjanin ma być otwarty na negocjacje z potencjalnym nowym pracodawcom. Gwiazdor Liverpoolu zezwolił przedstawicielom Arabii Saudyjskiej na negocjacje z Liverpoolem w sprawie jego wykupu z klubu .

Obaj piłkarze do Liverpoolu trafili na początku "ery Kloppa". Mohamed Salah przyszedł do Liverpoolu w lipcu 2017 roku za zaledwie 42 miliony euro za AS Romy. Z tego samego klubu do "The Reds" przeniósł się także Brazylijczyk. Bramkarz kosztował jednak 20 milionów euro więcej. Nie ma jednak wątpliwości, że bez Salaha i Alissona nie byłoby wygrania Ligi Mistrzów w 2019 roku i Premier League rok później. Ich ewentualne odejście będzie pożegnaniem legend.