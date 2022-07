O tym, że Cristiano Ronaldo mógł trafić do Barcelony i był oferowany klubowi przez jego agenta, "wygadał" się Joan Laporta. Prezes katalońskiego klubu w rozmowie z "CBS Sports" na pytanie: "czy Ronaldo został zaoferowany Barcelonie?" odparł:

Cristiano Ronaldo chce zmienić klub i grać w Lidze Mistrzów

- Takie historie mają miejsce w trakcie okna transferowego. Mam dobre relacje z Jorge Mendesem, to jeden z najlepszych agentów zawodników, zna się na swojej pracy. Ale prawdą jest to, że my chcieliśmy Roberta Lewandowskiego i wiedzieliśmy, że będzie dla nas kluczowy - powiedział.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liverpool - Manchester City 3-1 - SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Ronaldo chce zmienić klub, bo w Manchesterze United nie ma możliwości grać w Lidze Mistrzów. Jego agent intensywnie pracuje nad znalezieniem chętnej drużyny, ale na tę chwilę nikt nie kwapi się by walczyć o usługi Portugalczyka.

Czytaj także: Hiszpanie o majątku Lewandowskiego. "Bogatsi tylko Neymar, Messi i Ronaldo"

- Messi to najważniejszy zawodnik w historii Barcelony. Zrobię wszystko, żeby Leo zakończył karierę tutaj i był oklaskiwany przez wszystkich - zmienił temat Laporta, podkreślając, że powrót Messiego będzie trudny do zrealizowania.