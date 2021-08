- Negocjacje zostały zakończone. Wkrótce to ogłosimy - napisał w swoich mediach społecznościowych Khalifa Bin Hamad Al Thani, brat emira Kataru i właściciela PSG. Do wpisu dodał zdjęcie Leo Messiego i otagował całość #Messi #Paris_Saint_Germain.

Nie pozostawia to już żadnych wątpliwości, co do klubowej przyszłości sześciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki. Messi przez dwa lata ma występować w Paris-Saint Germain i inkasować rocznie 35-40 milionów euro. Barcelona nie był w stanie spełnić jego wymagań finansowych.

MR

