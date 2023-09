Legia Warszawa się wzmacnia. Wielki transfer przed występami w Europie

Wielki transfer Legii Warszawa

W związku z tym celem było wzmocnienie pozycji środkowego obrońcy oraz wahadłowego. Tego pierwszego Legia już znalazła. Zaledwie trzy dni po awansie do rozgrywek Ligi Konferencji Europy klub ze stolicy ogłosił transfer nowego defensora .

Tym będzie 22-letni Szwajcar Marco Burch . Młodzieżowy reprezentant tego kraju podpisał trzyletni kontrakt z drużyną wicemistrzów Polski . Jak na razie w mediach nie pojawiła się kwota, jaką musiała zapłacić Legia za tego utalentowanego lewonożnego środkowego defensora. Co ciekawe, jest on przez transfermarkt.de obecnie wyceniany na kwotę aż czterech milionów euro .

Jest to zawodnik o profilu, jakiego potrzebowaliśmy - dobrze operuje piłkę i dysponuje dobrą szybkością. Pomimo młodego wieku ma już doświadczenie na poziomie seniorskich, ponad trzy lata grał na poziomie szwajcarskiej ekstraklasy, był kapitanem swojego klubu

Wyższą wycenę w drużynie wicemistrzów Polski mają jedynie Kacper Tobiasz oraz Bartosz Slisz. Jeśli Legia zapłaciłaby za Szwajcara jego wartość, oznaczałoby to najdroższy transfer do klubu w historii. Obecnie ten rekord ustanowiony jest przez wspomnianego już wcześniej Maika Nawrockiego i wynosi "zaledwie" półtora miliona euro. Z racji tego, że Szwajcarowi w czerwcu 2024 roku wygasałby kontrakt z FC Luzern, można spodziewać się, że była to kwota nieco niższa niż wartość rynkowa.