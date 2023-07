Legenda Juventusu wbiła nóż w serce fanów. Przeszedł do wielkiego rywala

W zupełnie odmiennej sytuacji jest z kolei Inter Mediolan, który miał swoje gorsze momenty w trakcie sezonu, ale ostatecznie z pewnością zaliczy go do udanych. Przed startem rozgrywek nikt z pewnością nie zakładał, że mogą się one zakończyć finałem Ligi Mistrzów. Dodatkowo zespół z Mediolanu bez problemu zajął miejsce w pierwszej czwórce Serie A oraz wygrał puchar i superpuchar Włoch.