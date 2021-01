Kandydat na prezydenta FC Barcelony, Emili Rousaud zapowiedział, że jeżeli zostanie wybrany, sprowadzi do klubu Erlinga Haalanda. Jak przekonywał, miał w tej sprawie dojść już do porozumienia z agentem piłkarza, Mino Raiolą. Ten zdecydowanie zaprzeczył pogłoskom.

Josep Maria Minguella, który pod skrzydłami Rousauda miałby pełnić rolę dyrektora sportowego powiedział, że "zna już wszystkie warunki transferu" i jeżeli tylko ten obejmie urząd, następnego dnia zadzwoni do Raioli, by potwierdzić ruch i pozyskać 20-latka. Co więcej, według "Marki" Minguella ma już mieć przygotowaną wstępną umowę.

Tym rewelacjom zdecydowanie zaprzeczył jednak agent piłkarza. W rozmowie z telewizją "Sport1" Raiola odciął się od pogłosek o kontaktach z kandydatem. - Nie rozmawiałem z nim, ani z żadnym innym z kandydatów. Na żaden temat, nie tylko transferu mojego zawodnika. Nie mam też zamiaru tego robić. Kiedy nowe władze zostaną wybrane, mogą same się ze mną skontaktować - mówił.



Według medialnych plotek Haaland ma kosztować około 75 milionów euro. W obecnym sezonie zaliczył jak dotąd 14 występów, w których strzelił 17 goli i zanotował 3 asysty.



