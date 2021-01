Jak poinformowali dziennikarze "Sky Sports", Atletico Madryt negocjuje z SSC Napoli transfer Arkadiusza Milika. Dużym problemem jest jednak cena - Włosi oczekują niemal dwukrotnie wyższej od tej, jaką oferują Hiszpanie.

Napoli jest zdeterminowane, by pozbyć się Polaka, który nie jest zgłoszony do rozgrywek Serie A i Ligi Europy. Zimowe okienko to bowiem ostatnia okazja, by zarobić na jego sprzedaży. Chętnych, jeśli wierzyć medialnym pogłoskom, nie brakuje, a w gronie zainteresowanych wymienia się przede wszystkim Juventus i Atletico Madryt.

Problemem pozostaje jednak cena, jakiej Włosi oczekują. Według informacji dziennikarzy "Sky Sports", oddadzą napastnika za 15 milionów euro. Atletico, które jest mocno zdeterminowane by pozyskać snajpera jest jednak gotowe wyłożyć zaledwie 6-7 milionów.





