Kylian Mbappe jest łączony z Realem Madryt. Odkąd z Paris St. Germain odszedł Lionel Messi, głośno mówi się także o tym, że opuści go francuski gwiazdor i wicemistrz świata. Mbappe ma jednak jeszcze rok kontraktu z paryskim klubem, zatem interesujące jest to, na jakich zasadach miałby opuścić PSG i znaleźć się w Realu Madryt. W grę wchodzi wykup, a cenę Francuza szacuje się na 150 mln euro - to ogromna suma na rok przed wygaśnięciem umowy, nawet jak za jedną z największych gwiazd futbolu. To zarazem ostatni moment, gdy klub z Paryża mógłby go jeszcze sprzedać.