Latem wiele mówiło się o tym, że Francuz chce się rozstać z PSG i podpisać umowę z Realem Madryt. Na jego odejście nie wyraził jednak zgody obecny pracodawca. Przed kilkoma dniami gracz publicznie odniósł się do tego, co działo się w ostatnich miesiącach, potwierdzając plotki.

Kylian Mbappe z nowym kontraktem w PSG?

Matka piłkarza udzieliła wywiadu "Le Parisien". Co ciekawe, wyjawiła w nim, że nastąpił zwrot akcji i Mbappe... jest bliski podpisania z francuską drużyną nowej umowy. - Rozmawiamy z klubem i wszystko zmierza w dobrym kierunku. Spotkaliśmy się z Leonardo we wtorek wieczorem. Czy znajdziemy rozwiązanie? Pewne jest jedno - Kylian odda wszystko, by wygrać Ligę Mistrzów - mówiła.



- Kylian musi być szczęśliwy. U niego wszystko może zmieniać się z dnia na dzień - dodała.



Aktualny kontrakt piłkarza wygasa latem 2022 roku. Nowa umowa miałaby obowiązywać do 2023 roku.



TC

Reklama