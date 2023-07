Wielkie odejście Mbappe na horyzoncie

Gwiazdor wysłał do klubu list, w którym informuje, że tej umowy już nie przedłuży. To wywołało kolejne spekulacje na temat jego przyszłości. Dziennikarze ponownie są zgodni co do tego, gdzie Mbappe chce grać. Nie ma w tej kwestii żadnego zaskoczenia. Gwiazdor za swój cel obrał przenosiny na Santiago Bernabeu. Problemem w tej operacji są pieniądze.