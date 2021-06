Wygasający kontrakt Mbappe z Paris Saint-Germain rodzi mnóstwo spekulacji na temat potencjalnego transferu Francuza do innego klubu z europejskiej czołówki. Najwięcej plotek łączy Mbappe z Realem Madryt, ale o jego usługi zawalczą także inne potęgi.

W tym gronie znajduje się także Bayern Monachium, a Mbappe przyznał, że jego kolega Lucas Hernandez namawia go, by ten dołączył do bawarskiego klubu. Napastnik umiejętnie wybrnął, chwaląc mistrzów Niemiec i nie dając jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy tam trafi.

Mbappe porównał Lewandowskiego i Haalanda: Lepszy jest Polak

- Lucas Hernandez powiedział mi, że powinienem przejść do Bayernu Monachium. Czy mogę to sobie wyobrazić? W piłce nożnej nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Obecnie jestem szczęśliwy w tym miejscu, w którym jestem. Bayern to jeden z pięciu najlepszych klubów na świecie - powiedział.

Mbappe w tym samym wywiadzie porównał Roberta Lewandowskiego do Erlinga Haalanda. Stwierdził, że lepszy z tej dwójki jest Polak. Nasser Al-Khelaifi prezes PSG przyznał na łamach "L’Equipe", że nie ma zamiaru puszczać Mbappe na zasadzie wolnego transferu.

MR