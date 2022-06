Kulisy wielkiego transferu Bayernu Monachium! "Tajne rozmowy"

Pogłoski o możliwych przenosinach Mane do Bayernu pojawiały się w mediach od dłuższego czasu. Początkowo Bawarczycy byli jednak w swoich ofertach bardzo oszczędni - na Wyspach pisano, że "The Reds" pierwszą ofertę za gracza potraktowali... jako żart. Ostatecznie jednak stronom udało się dojść do porozumienia, a klub z Monachium sięgnął do kieszeni stosunkowo głęboko.

Kulisy negocjacji ws. transferu Sadio Mane

Liverpool otrzyma bezpośrednio po transferze 32 miliony euro. Wypłata kolejnych dziewięciu nastąpi zaś w formie bonusów, uwzględniających między innymi liczbę występów czy sukcesy, zarówno indywidualne, jak i drużynowe.

Jak się okazuje, prace nad sprowadzeniem Sadio Mane do Monachium trwały już od dłuższego czasu. "Sport1" ujawnia szczegóły, podkreślając wielką rolę Hasana Salihamidzicia. Dyrektor sportowy klubu miał przeprowadzić "wiele tajnych rozmów" i osobiście przekonać gwiazdora do transferu. - Pojechał do Liverpoolu w delegację, w piątek dopinając wszystkie szczegóły - zaznaczono.