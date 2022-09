Krzysztof Piątek o krok od zmiany barw! Znany dziennikarz potwierdza

27-letni napastnik w obecnym sezonie Bundesligi ani razu nie znalazł się w kadrze "Starej Damy". Jednocześnie pojawiało się sporo plotek, dotyczących jego potencjalnej przyszłości. Większość z nich wiązała go z klubami Serie A. Ostatecznie wszystko wskazuje na to, że najbliższa tego, by dopiąć swego jest Salernitana.

Krzysztof Piątek o krok od zmiany klubu

Jak informuje Fabrizio Romano, snajper przyjechał już do kliniki Villa Stuart w Rzymie, gdzie przechodzi badania. Jeżeli wypadną one pomyślnie, zostanie wypożyczony do 12. drużyny obecnego sezonu Serie A.

Tomasz Włodarczy z "Meczyków" doprecyzował, że Piątek będzie mógł po zakończeniu wypożyczenia zostać wykupiony z Herthy za 8 milionów euro. Niemiecki klub będzie z kolei opłacał 60% pensji gracza w nowym zespole.

Umowa Piątka z Herthą wygasa w czerwcu 2025 roku. Kadrowicz na boiskach Serie A występował już w Genoi, AC Milan i Fiorentine. Dotąd w tych rozgrywkach zaliczył 69 występów, strzelił 29 goli. Aż 13 z nich - w okresie od sierpnia do grudnia 2018 roku.