Konrad Wrzesiński - były piłkarz m.in. Podbeskidzia Bielsko-Biała i Zagłębia Sosnowiec może trafić do klubu z... Sudanu, Al-Merreikh - informuje serwis "Meczyki.pl".

Wrzesiński to zawodnik, który swoją karierę poprowadził dość nietypowo. Po zaliczeniu wielu klubów w Polsce, zdecydował się w styczniu 2019 roku na wyjazd do Kazachstanu, do Kairatu Ałmaty. Jego kontrakt z drużyną wygasł jednak wraz z końcem roku i nie został przedłużony.

Gdzie teraz występować będzie 27-latek? Według informacji Tomasza Włodarczyka może przenieść się do Sudanu. Zaineresowana pozyskaniem go jest bowiem ekipa Al-Merreikh, która ma oferować mu znakomite warunki finansowe.



Wrzesiński rozegrał w zawodowej karierze 23 mecze w polskiej Ekstraklasie.



