Włodarze Juventusu poinformowali, że mimo licznych pogłosek nie zamierzają sprzedawać w letnim okienku transferowym Cristiano Ronaldo. Pozbycie się Portugalczyka miałoby być, zdaniem mediów, najważniejszym aktem szykowanej w klubie rewolucji.

CR7, który zarabia rocznie z tytułu kontraktu ponad 31 milionów euro, nie wnosi do drużyny tyle, ile można od niego oczekiwać. Władze "Starej Damy", wobec pożegnania z Ligą Mistrzów już w 1/8 finału oraz wielce prawdopodobnej utraty mistrzostwa Włoch zdecydowały, że ekipę czeka prawdziwa rewolucja. Jej kluczowym elementem miała być właśnie sprzedaż gwiazdora.

Media w całej Europie wskazywały już nawet kluby, do których mógłby dołączyć. Na pole position miałby się plasować Real Madryt, zaś w grze pozostawać m.in. Manchester United.



Ostatecznie jednak okazuje się, ze z transferu Ronaldo latem nic nie wyjdzie. Dał to do zrozumienia dyrektor sportowy Juventusu, Juve Fabio Paratici, który po ligowym meczu z Benevento (0-1) zapewnił, że Portugalczyk pozostanie w klubie. - To najlepszy piłkarz świata. Zostaje z nami - powiedział.



Aktualna umowa CR7 wygasa latem 2022 roku.



