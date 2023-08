Koniec spekulacji! Neymar nie zagra z Lewandowskim. Jest potwierdzenie

Praktycznie, co roku, od odejścia Neymara z Barcelony w 2017 roku byliśmy świadkami małej sagi, która dotyczyła jego wielkiego powrotu do Katalonii. Nie inaczej stało się także tego lata, a wizja gry Roberta Lewandowskiego z Neymarem wydawała się realna aż do końcówki pierwszego tygodnia sierpnia. 15 sierpnia wszystko się zakończyło. Neymar oficjalnie został zaprezentowany, jako nowy piłkarz arabskiego Al-Hilal.