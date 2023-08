Koniec oczekiwania. Wojciech Szczęsny zabrał głos ws. swojej przyszłości

Okres trwania okienka transferowego charakteryzuje się występowaniem licznych plotek. Jedną z nich okazała się informacja dziennika "la Repubblica" (który nie cieszy się dużą wiarygodnością w tych kwestiach) o potencjalnym transferze Wojciecha Szczęsnego z Juventusu do Bayernu Monachium . Przypomnijmy, że Bawarczycy od grudnia czekają na powrót do zdrowia Manuela Neuera, który złamał nogę podczas jazdy na nartach.

Do tej pory zastępował go sprowadzony z Borussii Moenchengladbach Yann Sommer, jednak Szwajcar chce odejść z klubu, co potwierdził na konferencji prasowej Thomas Tuchel. Mówi się, że 34-latek negocjuje z Interem Mediolan. Finaliści ostatniej edycji Ligi Mistrzów szukają zastępcy Andre Onany, który powędrował do Manchesteru United.