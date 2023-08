Bayern Monachium od początku letniego okna transferowego chciał wzmocnić pozycję prawego obrońcy. Od pierwszego dnia lipca wybrańcem do tej roli był Kyle Walker. Angielski prawy obrońca miał nawet być zainteresowany przejściem z Manchesteru City do Bayernu Monachium. Ostatecznie jednak według angielskich mediów prawy defensor nie przejdzie do drużyny mistrza Niemiec. Zdecydował się pozostać w Manchesterze.