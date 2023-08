Kolejny reprezentant Polski w Turcji? Pojawiła się konkretna oferta

Tego lata wiele dzieje się wokół reprezentantów Polski. Nasi kadrowicze regularnie zmieniają kluby i wydaje się, że to wciąż nie koniec ewentualnych przenosin kadrowiczów do innych lig. Wyjątkowo często jednak decydują się na kierunek turecki. Takiej ekspansji polskich piłkarzy na tamten region świata bardzo dawno nie widzieliśmy, ale to pokazuje, że Polacy mają renomę w Europie.

Taką z pewnością zbudował sobie także w ostatnich latach Damian Szymański. Środkowy pomocnik defensywny swoimi występami w greckim AEK Ateny zapracował na regularne powołania do reprezentacji Polski, a to już jest spore wyróżnienie. Szymańskiego niezwykle doceniają także w Grecji, co pokazuje fakt, że w kwietniu tego roku AEK przedłużył z Polakiem umowę do 2027 roku.

Kolejny Polak w Turcji?

Ewentualna próba wyciągnięcia Szymańskiego z Grecji nie będzie więc z pewnością łatwa. Takiej próby podobno podjęło się Galatasaray Stambuł. Według dziennikarzy portalu "Sportime.gr" turecki klub w Szymańskim widziałby idealne wzmocnienie swojej drugiej linii. W związku z tym działacze mieli poczynić już pierwsze oficjalne kroki w celu sprowadzenia Polaka do siebie.

Dziennikarze przekazują, że do władz greckiego klubu wpłynęła już oferta wykupu reprezentanta Polski z AEK-u Ateny. Według tego portalu propozycja przesłana drogą elektroniczną miała opiewać na cztery miliony euro. Taka oferta nie przekonała jednak działaczy do sprzedaży Polaka. Władze greckiego klubu nawet nie przystąpili do negocjacji z mistrzami Turcji.

Szymański do AEK-u Ateny trafił oficjalnie w lipcu 2020 roku. Wówczas grecki klub zapłacił za Polaka 1,3 miliona euro. Nie ma wątpliwości, że teraz ewentualna sprzedaż oznaczałaby kilkukrotny zarobek. Szymański w barwach AEK-u rozegrał już w 119 spotkaniach. Strzelił w nich dziewięć goli oraz pięciokrotnie asystował swoim kolegom. Na swoim koncie ma już mistrzostwo i puchar Grecji.

EL. MŚ 2022. Polska -Anglia. Damian Szymański: jestem szczęśliwy (POLSAT SPORT) Wideo / Polsat Sport / Polsat Sport

Ajax Amsterdam - AEK Ateny / AFP

Fernando Santos / SEBASTIAN EL-SAQQAfiro sportphotoDPPI via AFP / AFP