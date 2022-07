Kolejne cele transferowe Barcelony. "Teraz musimy popracować nad obroną"

Laporta był gościem telewizji "TUDN", gdzie rozmowę przeprowadzał z nim były napastnik Blaugrany, Christo Stoiczkow. Prezydent Barcelony skomentował dotychczasowy przebieg okienka transferowego w jego klubie. - Jestem zrelaksowany jeśli chodzi o transfery. Naszym celem jest stworzenie Xaviemu konkurencyjnego zespołu i uważam, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze, by to zrobić - stwierdził szef katalońskiego klubu.

Reklama

60-latek odniósł się także do obecnej sytuacji ekonomicznej na świecie i jej wpływu na plany transferowe. - Jeśli gospodarka się nie podniesie, to będzie bardzo trudno. Osiągamy nasze cele, ale musimy pracować jeszcze ciężej, bo piłka nożna nie czeka, wymaga działania tu i teraz. Moim marzeniem jest, by Barca znów stała się światowym punktem odniesienia - tłumaczy.

Barcelona szuka obrońców na rynku transferowym

Barcelona jak na razie wzmocniła linię ataku. Oprócz Lewandowskiego do klubu trafił też Raphinha z Leeds United, a kontrakt przedłużył niedawno Ousmane Dembele. Laporta przyznaje, że teraz czas skupić się obronie.

- Teraz nadszedł czas, aby popracować nad obroną. Xavi skupił naszą uwagę na szeregu graczy i mam nadzieję, że Katalończycy będą mogli czerpać więcej radości - dodał.

Jednego obrońcę już Barcelona pozyskała - to Andreas Christensen z Chelsea, który do stolicy Katalonii trafił na zasadzie wolnego transferu. Z klubu odszedł Clement Lenglet, a w temacie nowego stopera najczęściej wymienia się Julesa Kounde z Sevilli. Zdaniem hiszpańskich mediów Barcelona miała już wysłać do Andaluzji ofertę opiewającą na 58 milionów euro.