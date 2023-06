Kolejna gwiazda dostała ofertę z Arabii Saudyjskiej. Czy ktoś tu zostanie?

Mowa o poszukiwaniu nowego klubu i nowych wyzwań, o których B ernardo Silva mówił dość głośno po finale Ligi Mistrzów, zwycięskim dla Manchesteru City . Wtedy jednak łączono ową potrzebę nowych wyzwań z takimi klubami jak FC Barcelona czy Paris St. Germain . Sam portugalski piłkarz zaznaczał, że chciałby grać w Barcelonie, ale ponieważ do końca kontraktu zostały mu dwa lata, FC Barcelona może nie mieć dość pieniędzy na wykupienie go.

Jego przedstawiciele mają dobry kontakt z Luisem Camposem , dyrektorem sportowym PSG, z którym znają się wcześniej z AS Monaco . Stąd trafił do Manchesteru City w 2017 roku za 40 mln euro. Teraz jego wartość jest wyższa.

Portugalczyk gra w Manchesterze City od sześciu lat i chce zmienić otoczenie. Do tej pory jednak nie było mowy o takim kierunku jak Arabia Saudyjska.

Arabia Saudyjska atakuje. Chce Bernardo Silvę

Ministerstwo sportu Arabii Saudyjskiej ogłosiło w czerwcu, że Krajowy Fundusz Inwestycji Publicznych (PIF) przejmie kontrolę nad czterema zespołami saudyjskiej Pro League — Al Ahli, Al Ittihad, Al Hilal i Al Nassr — co ma doprowadzić do napływ zagranicznych talentów. I to się dzieje. Kolejni piłkarze z Europy i gwiazdy europejskiego futbolu dostają propozycje z Arabii Saudyjskiej. Także Bernardo Silva.