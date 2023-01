Bellerin trafił do "Dumy Katalonii" po rozwiązaniu kontraktu ze swoim poprzednim pracodawcą - Arsenalem, do którego trafił w 2011 roku właśnie ze szkółki Barcelony. Kampanię 2021/22 spędził on w Realu Betis, z którym sięgnął po Puchar Króla.