Dawid Kownacki zostaje w Fortunie Düsseldorf

Propozycja FC Midtjylland wychodziła temu naprzeciw i byłaby jednym z najbardziej sensacyjnych transferów tej zimy w polskim futbolu. Wygląda jednak na to, że do niego nie dojdzie. Klub Fortuna Düsseldorf wydał oświadczenie, w którym czytamy, że nie zamierza sprzedawać teraz napastnika. - Przeanalizowaliśmy sprawę na wielu szczeblach i Dawid Kownacki nie zostanie sprzedany. Wypełni kontrakt do czerwca - twierdzą Niemcy. - Doszliśmy do wniosku, że go nie oddamy - mówi Klaus Allofs, członek zarządu.