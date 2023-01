Klub Polaka potwierdza. Trwają rozmowy, będzie zmiana klubu

RB Salzburg potwierdza, Kamil Piątkowski zmieni klub

W piątek Salzburg w meczu sparingowym grał z Bayernem Monachium i było to bardzo interesujące starcie, które ostatecznie zakończyło się remisem 3:3. Piątkowskiego nie było w kadrze meczowej na to spotkanie, co momentalnie wprost wyjaśnił sam klub. - Nieobecny jest Kamil Piątkowski. Jest w trakcie rozmów kontraktowych z (zagranicznym) klubem i czeka go potencjalny ruch - napisał klub na swoim twitterowym koncie.

Piątkowskiego z Salzburgiem łączy umowa trwająca do końca czerwca 2026 roku, a więc tematem pozostaje rodzaj transakcji z udziałem Polaka. Holenderskie media w kontekście Feyenoordu pisały o wypożyczeniu, a klub miałby tym samym dać sobie czas, by wynegocjować opcję definitywnego sprowadzenia stopera do siebie. Odpowiedź na to pytanie powinniśmy poznać w najbliższych dniach.

Piątkowski do Salzburga trafił latem 2021 roku i w tym czasie zagrał łącznie w 20 meczach, w tym dwukrotnie wystąpił w Lidze Mistrzów. W zbudowaniu sobie pewniejszej pozycji w najlepszym austriackim klubie przeszkodziły mu kontuzje(między innymi złamanie kostki) przez które łącznie pauzował ponad 4 miesiące. Transfer z pewnością pomógłby mu także w powrocie do reprezentacji Polski, gdzie ostatni raz zagrał we wrześniu 2021 roku.

