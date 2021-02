Tomasz Hajto w rozmowie z Romanem Kołtoniem zdradził nazwy kolejnych klubów zainteresowanych sprowadzeniem Kamila Grosickiego. Reprezentant Polski mógłby trafić do Turcji.

"Grosik", który w West Bromwich Albion nie może liczyć na regularną grę dostał zielone światło na zmianę otoczenia za darmo przed zakończeniem wygasającego latem kontraktu. Według medialnych plotek miał otrzymywać oferty z Grecji (Olympiakos), Francji (Dijon), a nawet - Polski (Legia), lecz póki co przełomu nie ma.

Hajto zdradził, że o kadrowicza pytały także dwa inne kluby. To Fatih Karagumruk i Hatayspor. Oba występują w tureckiej ekstraklasie. Jak stwierdził, oferta drugiego z wymienionych nie sprostała oczekiwaniom Grosickiego (w WBA otrzymuje 40 tysięcy funtów tygodniowo). - Co do Fatih - wiem, że prezes rozmawiał z Kamilem - zdradził.



