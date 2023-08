Kamil Grabara wyjeżdżając do Danii z Anglii, prawdopodobnie podjął jedną ze swoich najlepszych decyzji w życiu. Trudno oczekiwać bowiem, żeby Polak wygryzł z bramki Liverpoolu Allissona Beckera, który u Juergena Kloppa jest postacią niepodważalną. Pozostanie na Anfield Road , oznaczałoby więc prawdopodobnie sezon spędzony w głębokiej rezerwie lub na kolejnym wypożyczeniu.

Odejście do duńskiej Kopenhagi pozwoliło Grabarze nie tylko grać regularnie w ekipie z pierwszego poziomu rozgrywkowego, ale także pokazać się z doskonałej strony na arenie europejskiej. Grabara z pewnością dał się zapamiętać z dwumeczu pomiędzy Kopenhagą a Manchesterem City . W nim interweniował ŁĄCZNIE szesnaście razy , a według Sofascore.com w zremisowanym 0:0 spotkaniu uchronił drużynę przed utratą 1,7 gola .

Kamil Grabara zastąpi Wojciecha Szczęsnego?

Takie występy nie mogły ujść uwadze skautów. Dodatkowo Grabara zaczął dostawać powołania do kadry. Według dziennikarzy z całego świata utalentowany polski bramkarz znalazł się na liście Bayernu Monachium. To właśnie w Grabarze działacze "Dumy Południa" mają widzieć jednego z możliwych następców Manuela Neuera, który zbliża się powoli do końca swojej kariery w Bayernie.