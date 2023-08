Kamil Glik nie przebiera w słowach. Skomentował plotki na swój temat

Kamil Glik w ostrych słowach skomentował plotki łączące go z grającą w Serie C Casertaną. Informacja ta pojawiła się na włoskim portalu sportcasertano.it, a dalszej kolejności została zacytowana przez TVP Sport. Do sytuacji Kamil Glik postanowił odnieść się osobiście. Polski obrońca storpedował plotki łączące go ze wspomnianym w jednym zdaniu. Jego przyszłość nadal pozostaje nierozstrzygnięta.