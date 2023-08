Kadra Barcelony się uszczupliła. Piłkarz odchodzi z klubu. Jest komunikat

Kadra Barcelony tego lata przeszła kilka zmian. Z klubu dość nieoczekiwanie odszedł Ousmane Dembele, przechodząc do Paris Saint-Germain. Sprzedany został również Franck Kessie, który wybrał saudyjskie Al-Ahli. Z kolei Nico Gonzalez powędrował do FC Porto.

Sergiño Dest z Barcelony do PSV Eindhoven. Potwierdzono wypożyczenie

FC Barcelona i PSV Eindhoven osiągnęły porozumienie w sprawie wypożyczenia Sergiño Desta do 30 czerwca 2024 roku. Holenderski klub ma opcję dokonania transferu definitywnego. FC Barcelona zastrzega sobie prawo do procentu od przyszłej sprzedaży zawodnika

Umowa amerykańskiego prawego obrońcy z "Blaugraną" wygaśnie dopiero w 2025 r. Trudno jednak spodziewać się, by był on w planach Xaviego Hernandeza i zarządu na kampanię 24/25. To, co cieszy Joana Laportę i jego działaczy, to fakt, że holenderski klub będzie pokrywał 50 procent pensji defensora, co oznacza, że Barcelona zaoszczędzi około pięciu milionów euro brutto.