Piłkarz Pogoni Szczecin ma już na koncie m.in. debiut w reprezentacji Polski i udział w mistrzostwach Europy. Jak donosi "The Mirror", parol zaginają na niego działacze "The Reds", którzy chcieliby go sprowadzić już zimą.

Kacper Kozłowski o potencjalnym transferze

Sam zawodnik odniósł się do kwestii transferu w materiale "Cafe Futbol". - Z Pogoni chciałbym odejść wtedy, gdy będę uważał, że jestem gotowy. Nie mogę powiedzieć, czy będzie to za pół roku, czy też za rok - mówił.



Kozłowski wypowiedział się również na temat potencjalnego klubu, do którego mógłby się przenieść. - Chciałbym przejść do zespołu, który by na mnie stawiał, natomiast są czynniki które pobudzająwyobraźnię: finanse, otoczka... wyjaśniał. Jak dodał, chciałby, aby jego przyszły pracodawca był "drugą Pogonią", która pochwalić może się fantastycznymi kibicami.

TC