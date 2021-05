Szczęsny, po serii słabszych występów w końcówce sezonu znalazł się w ogniu krytyki kibiców i ekspertów. To, w połączeniu z zawiłą sytuacją Donnarummy w Mediolanie i wielce prawdopodobnym pożegnaniem z AC Milan sprawiało, że dziennikarze błyskawicznie połączyli klocki. O potencjalnych przenosinach reprezentanta Włoch do stolicy Piemontu media rozpisywały się szeroko.

Z dnia na dzień scenariusz taki wydaje się coraz bardziej prawdopodobny, a według "Tuttosport" - wręcz przesądzony. Do tego stopnia, że według informacji gazety włodarze Juventusu już teraz poszukują klubu, do którego mógłby trafić Polak. Jego sprzedaż jest bowiem konieczna, by dopiąć budżet i wygospodarować środki na utrzymanie młodszego golkipera.



Gdzie mógłby trafić reprezentant Polski? Wiele wskazuje na to, że do jednego z klubów Premier League. W gronie zainteresowanych nim zespołów wymieniano również Borussię Dortmund, lecz niemiecki klub lada dzień powinien ogłosić podpisanie kontraktu z bramkarzem VfB Stuttgart, Gregorem Kobelem, co raczej wyklucza przenosiny do tej drużyny.

