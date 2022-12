Juranović trafi do Barcelony? Trener Celtiku stawia sprawę jasno

Josip Juranović stał się jednym z objawień mundialu w Katarze, dokładając bardzo dużo do końcowego sukcesu Chorwacji, jakim niewątpliwie był drugi z rzędu medal mistrzostw świata. Już w trakcie turnieju pojawiły się głosy o możliwym transferze już w zimowym okienku transferowym, teraz do tematu odniósł się szkoleniowiec The Bhoys Ange Postecoglou.