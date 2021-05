Jerome Boateng po zakończeniu obecnego sezonu rozstanie się z Bayernem Monachium. Obrońca za pośrednictwem strony internetowej klubu pożegnał się z kibicami i podziękował za lata spędzone w drużynie. Póki co nie wiadomo, gdzie trafi Niemiec.

32-latek trafił do stolicy Bawarii w 2011 roku i w barwach drużyny rozegrał ponad 360 spotkań, sięgając po wszystkie najważniejsze trofea. Choć w dobiegającym końca sezonie jest pewnym punktem zespołu, władze zdecydowały, by nie przedłużać z nim umowy. Według mediów Boatenga bardzo mocno to rozczarowało, podobnie jak prowadzącego zespół Hansiego Flicka. Przypadek obrońcy był jednym z "ognisk zapalnych" w konflikcie szkoleniowca z władzami klubu.

W czwartek, za pośrednictwem strony internetowej Bayernu doświadczony zawodnik pożegnał się z kibicami. - Jestem dumny, że stałem się częścią historii tego klubu. Czuję wdzięczność wobec klubu i wszystkich zaangażowanych - powiedział.



Póki co nie jest jasne, gdzie zakotwiczy piłkarz. Media łączyły go z AS Monaco, lecz kierunek ten wydaje się mało prawdopodobny ze względu na osobę trenera klubu, Niko Kovaca, którego relacje z piłkarzem w czasie, gdy prowadził on Bayern nie były najlepsze. Wśród prawdopodobnych, nowych pracodawców wymienia się między innymi Tottenham Hotspur, Juventus a także kluby MLS.



TC

Zdjęcie Jerome Boateng /AFP/POOL FABIAN BIMMER/ /AFP