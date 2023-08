Joao Felix w lipcu 2019 roku w blasku fleszy przenosił się z Benfiki Lizbona do Atletico Madryt. Wówczas klub ze stolicy Hiszpanii zapłacił za portugalską perełkę aż 127 milionów euro. Ta kwota oczywiście do dziś pozostaje rekordem transferowym "Los Colchoneros" i trudno oczekiwać, żeby jakiś transfer w najbliższej przyszłości choćby zbliżył się do sumy zapłaconej za Portugalczyka.

Przygoda Felixa ze stolicą Hiszpanii z pewnością nie należy do tych, przy których piłkarz jest dumny ze swoich osiągnięć. Od początku wydawało się, że mariaż piłkarza, który jest jednocześnie ofensywnym artystą, z wybitnie defensywnym trenerem, jakim jest Diego Simeone, to nie musi być dobry pomysł. Można domniemywać, że obaj panowie do dziś nie znaleźli pełnego porozumienia.

Felix zrezygnuje z FC Barcelony?

Przez cztery lata ta współpraca nie dała Felixowi szans na pokazanie pełni swojego potencjału, albo patrząc z drugiej strony Simeone nie nauczył Portugalczyka pracować tak, jakby on tego wymagał. W związku z tym zaczęło się poszukiwanie rozwiązania, które zadowoli obie strony. Felix to wciąż gracz z dużym potencjałem i szansą na bycie gwiazdą w odpowiednim środowisku.

W lipcu gwiazdor zaskoczył wszystkich swoją deklaracją. Za pośrednictwem Twittera Fabrizio Romano ofensywny piłkarz Atletico Madryt przekazał, że marzy o grze w FC Barcelonie. Takich słów nikt się nie spodziewał i wówczas wydawało się, że może uda się znaleźć jakąś formułę, w ramach której Felix przeniesie się do Katalonii. Jak na razie taka operacja nie została zrealizowana.

Co więcej, wydaje się, że Portugalczyk wyraźnie oddalił się od "Dumy Katalonii". Zdaniem portugalskiego "O Jogo" Felix może niebawem przenieść się na jakiś czas do Arabii Saudyjskiej. Zdaniem dziennikarzy portugalski gwiazdor dał zgodę agentowi na negocjacje z Al-Hilal, do którego miałby trafić. Teraz saudyjski zespół musi "tylko" znaleźć porozumienie z Atletico Madryt w sprawie formuły transferu.

Felix mimo braku pełnego porozumienia z trenerem zagrał w barwach Atletico Madryt już w 131 meczach. W tym czasie bramkarzy rywali pokonywał 34 razy, a osiemnastokrotnie asystował swoim kolegom. Ma na koncie jedno mistrzostwo Hiszpanii.

