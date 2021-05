Władze Bayernu Monachium oficjalnie poinformowały, że z klubem po zakończeniu sezonu pożegna się Javi Martinez. Hiszpan w jego barwach rozegrał ponad 250 spotkań.

Mistrzowie Niemiec szykują przed kolejnym sezonem bardzo duże zmiany kadrowe. Już wcześniej wiadomym było, że z klubu odejdą David Alaba i Jerome Boateng. Teraz przyszedł czas również na Martineza.

32-latek z drużyną związany był od wielu lat. Trafił do niej latem 2012 roku i od tamtej pory zanotował 266 występów. Kończące sezon mecze Bundesligi będą ostatnią okazją na poprawienie tego bilansu. - Bayern na zawsze pozostanie w moim sercu - podsumował piłkarz, cytowany przez biuro prasowe swojego klubu.



Bawarczycy zdecydowali się nie przedłużać kontraktu z graczem, który odejdzie jako wolny zawodnik. Dokąd? Wydaje się, że mocno prawdopodobny jest powrót do Athletiku Bilbao - klubu, z którego trafił do Niemiec.



TC