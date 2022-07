Hitowy transfer w Premier League. Raheem Sterling dołącza do Chelsea

Informacje na temat potencjalnego przejścia Sterlinga do Chelsea pojawiały się w zasadzie od początku okienka transferowego i cały czas w zasadzie jedynym klubem wymienianym w kontekście skrzydłowego był właśnie klub ze Stamford Bridge. Wszystko wskazuje na to, że ogłoszenie tego transferu to już kwestia bardziej godzin niż dni. Chelsea ostatecznie wyłoży 45 milionów funtów, a do tego 10 milionów w bonusach.

Reklama

- Piłkarz podpisał kontrakt do 2027 roku, z opcją przedłużenia go o rok. Sterling odbył już bezpośrednią rozmowę z Thomasem Tuchelem - podał na twitterze Fabrizio Romano.

Premier League. Raheem Sterling będzie nowym piłkarzem Chelsea

Plotki o możliwej chęci odejścia 27-latka przewijały się w czasie minionego sezonu, bo Sterling często na boisku pojawiał się z ławki. Jego czas w Manchesterze City był jednak wyśmienity. Na Etihad Stadium trafił w 2015 roku i od tamtego momentu zdobył z klubem cztery mistrzostwa Premier League, pięć Pucharów Ligi, a także Puchar Anglii. Wrażenia robią też jego statystyki indywidualne - w 337 meczach zdobył 131 goli i zanotował 94 asysty.

Pep Guardiola w poszukiwaniu sposobu na wygranie Ligi Mistrzów nieco przebudowuje swoją linię ofensywną. Wcześniej z klubem pożegnał się Gabriel Jesus, który dołączył do Arsenalu, a do linii ataku sprowadzono Erlinga Haalanda i Juliana Alvareza. Dodatkowo odświeżeniem w środku pola, w miejsce wracającego do Brazylii Fernandinho, ma być ściągnięty z Leeds United Kalvin Phillips.