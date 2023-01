Hitowy transfer potwierdzony. Ruszają negocjacje europejskich gigantów

To duże wydarzenie transferowe w Europie. Milan Skriniar postanowił przenieść się do Paris St. Germain po - bagatela - siedmiu latach gry we Włoszech! Słowacki środkowy obrońca najpierw reprezentował barwy Sampdorii Genua, a następnie po roku przeniósł się do Interu Mediolan za ponad 30 mln euro.