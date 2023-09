Legia Warszawa lada dzień rozpocznie swoją w Lidze Konferencji Europy, do której zakwalifikowała po pokonaniu w dwumeczu duńskiego Midtyljand FC. W związku z tym awansem polski zespół musi znacząco wzmocnić swoją drużynę. Do klubu już trafił stoper Marco Burch, a wszystko wskazuje także na dodatek do ofensywy. Według Floriana Plettenberga lada dzień do Warszawy przyleci skrzydłowy Gil Dias.